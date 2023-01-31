ООН поддержала расследование случаев гибели мирных жителей от противопехотных мин ВСУ

ООН приветствует расследование случаев, в которых мирные жители погибают в результате срабатывания противопехотных мин. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархад Хак.
Международная неправительственная организация Human Right Watch ранее предоставила доказательства сброса украинскими военными мин «Лепесток». В результате подобных действия ВСУ погибли 11 мирных жителей Изюма, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Ясно, что когда есть хоть какой-то шанс, что оружие используется таким образом, что вызывает такие потери, это должно быть полностью расследовано, и мы приветствовали бы это», — отметил Хак.
Ранее сообщалось, что Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В частности, он направит Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, передает RT.