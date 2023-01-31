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Маркетплейс Wildberries опроверг слухи о платном возврате бракованных товаров

Общество
Маркетплейс Wildberries опроверг слухи о платном возврате бракованных товаров

Распространившаяся в Telegram-каналах информация о том, что покупателям Wildberries приходится платить за возврат бракованных товаров, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-центре маркетплейса.

В случае обнаружения производственного брака покупателю необходимо оформить заявку на проверку товара. Затем ее изучает продавец и в случае, если брак подтвердится, он ее компенсирует. При наличии нарушений со стороны продавца покупатель имеет право обратиться в службу поддержки, уточнили «Газете.ru» в Wildberries.

Представители маркетплейса добавили, что в настоящее время алгоритм находится в тестовом режиме. Из-за этого покупатели могут столкнуться с рядом ограничений по его функционалу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призвал разобраться с платным возвратом товаров на маркетплейсе. Он напомнил, что это нарушает законодательство республики.
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