Маркетплейс Wildberries опроверг слухи о платном возврате бракованных товаров

В случае обнаружения производственного брака покупателю необходимо оформить заявку на проверку товара. Затем ее изучает продавец и в случае, если брак подтвердится, он ее компенсирует. При наличии нарушений со стороны продавца покупатель имеет право обратиться в службу поддержки, уточнили «Газете.ru» в Wildberries.