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WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ «блокированием» инспекций

Политика
WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ «блокированием» инспекций

Госдепартамент назвал «блокирование» Россией американских инспекций нарушением условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal.

Соответствующее обращение Госдеп направил в Конгресс Соединенных Штатов. Авторы доклада напомнили об отказе Москвы во встрече для обсуждения соблюдения договора. В Госдепе считают, что отсутствие инспекций затрудняет проверку числа боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», — сообщили в американском ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков высказался об отсутствии новой даты для переговоров по ДСНВ. По его словам, нынешняя обстановка не располагает к проведению соответствующих встреч между Москвой и Вашингтоном, передает RT.

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