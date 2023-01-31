WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ «блокированием» инспекций

Госдепартамент назвал «блокирование» Россией американских инспекций нарушением условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal.
Соответствующее обращение Госдеп направил в Конгресс Соединенных Штатов. Авторы доклада напомнили об отказе Москвы во встрече для обсуждения соблюдения договора. В Госдепе считают, что отсутствие инспекций затрудняет проверку числа боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», — сообщили в американском ведомстве.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков высказался об отсутствии новой даты для переговоров по ДСНВ. По его словам, нынешняя обстановка не располагает к проведению соответствующих встреч между Москвой и Вашингтоном, передает RT.