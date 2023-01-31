Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 16 по 31 января

Успешные действия российских сил на ряде направлений пока не отразились на действиях ВСУ, которые терроризируют населенные пункты в приграничных регионах Российской Федерации. В свежем дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей — события последних двух недель в российском приграничье.
Брянская область
Спокойнее всего было в Брянской области. Здесь за вторую половину января произошло лишь два случая обстрелов.
Первый удар ВСУ попытались нанести по территории области 19 января. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, украинские формирования выпустили ракеты по территории Унечского района. По словам главы региона, система ПВО успешно отразила атаку.
Второй раз националисты атаковали Брянщину в последний день месяца.
«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор.
В результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов, здание магазина и памятник воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную войну. В населенном пункте частично нарушено энергоснабжение, работают аварийные службы.
Курская область
Соседняя Курская область мелькала в сводках гораздо чаще. 21 января противник при помощи БПЛА атаковал мелькомбинат в городе Теткино, сбросив на территорию предприятия две гранаты. Жертв и существенных повреждений зафиксировано не было.
Уже в понедельник, 23 января украинские формирования возобновили атаки. Был отмечен обстрел села Волфино Глушковского района, где насчитали шесть прилетов.
«В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский», — сообщил губернатор области Роман Старовойт.
На следующий день украинский беспилотник атаковал село Горналь в Суджанском районе, сбросив взрывное устройство. В результате атаки ранения получили два человека.
Атаки продолжились и 25 января: формирования киевского режима обстреляли из миномета посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, выпустив не менее 12 боеприпасов, осколки которых перебили линии электропередач.
После того, как на место происшествия прибыли ремонтные бригады, националисты накрыли огнем энергетиков. В результате один из сотрудников получил легкое ранение.
Не менее 20 прилетов было зафиксировано 30 января в Рыльском районе области. Повреждения получили два домовладения и линия электропередач. Обошлось без жертв и пострадавших
Белгородская область
Как обычно громче всего было в Белгородской области.
Во вторник, 17 января противник трижды обстрелял регион. И если над областным центром системы ПВО сбили несколько вражеских снарядов, то в Шебекино и Валуйском городском округе они достигли целей. При этом в Валуйках ранение получил местный житель.
Работала ПВО и 18 января — ВСУ попытались нанести удар по Красногвардейскому району.
На следующий день сразу несколько сел в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны украинских формирований.
Прилеты были зафиксированы в хуторе Балки, где попаданием снаряда был разрушен частный дом. В поселке Ленинский была уничтожена хозпостройка.
Позже в этот же день под огонь ВСУ попало село Долгое в Валуйском городском округе, где обстрелом были повреждены кровля и забор корпуса птицефабрики.
Кроме того, в результате обстрела без электричества остались жители населенных пунктов Ленинский, Панков и Первомайский.
20 января в селе Карабаново в результате артналета был разрушен жилой дом, еще три домовладения получили повреждения.
В воскресенье, 22 января украинские формирования возобновили свою активность, обстреляв село Вязовое Краснояружского района. Здесь были выбиты окна в двух домах, и повреждены линии электропередач.
Кроме того, ВСУ вновь попытались нанести удар по Белгороду, однако здесь надежно сработали системы ПВО.
Расчеты зенитно-ракетных комплексов проявили свои боевые навыки и на следующий день, сбив украинскую ракету над селом Казинка Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ее обломки упали в поле, не причинив разрушений.
26 января противник открыл огонь по селу Муром Шебекинского городского округа, где повреждения получили линии электропередач.
В конце недели — 29 января под удар украинской артиллерии попало село Долгое в Валуйском городском округе. Там в результате обстрела без остекления остались несколько домов.
В понедельник, 30 января противник активно обстреливал Шебекинский район. Прилеты фиксировались сразу в нескольких населенных пунктах. В поселке Безлюдовка ранения средней тяжести получили двое мужчин.
«Есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место», — сообщил глава региона.
В поселке Первомайский обстрелом было повреждено остекление в одном из домов, а Новой Таволжанке снаряд залетел на территорию одного из промышленных предприятий, однако, по счастливой случайности, не разорвался.