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Белгородская область второй раз за сутки попала под массированный обстрел ВСУ

Происшествия
Белгородская область второй раз за сутки попала под массированный обстрел ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) второй раз за сутки сработала в небе над Белгородским районом и Шебекинским округом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Первый обстрел наблюдался около восьми часов вечера 31 января. Тогда российской ПВО удалось сбить два украинских снаряда. Предварительно известно, что в результате обстрела никто не пострадал, информация о повреждениях на земле не поступала.

Уже через почти полтора часа Гладков сообщил об еще одном массированном обстреле. По словам губернатора, пострадавших, по предварительной информации, нет. Последствия на земле устанавливаются.

Недавно из-за обстрела села Безлюдовка Белгородской области пострадали два человека. Мужчины получили осколочные ранения, передает RT.
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