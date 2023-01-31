Экс-участник «Дома-2» Абрикосов поставил под сомнение адекватность Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова регулярно становится объектом критики. На этот раз она попала под горячую руку бывшего участника «Дома-2» Мая Абрикосова.
Мужчина любит покритиковать коллег по проекту. Так, например, от него доставалось Ксении Бородиной, однако сейчас он решил переключиться на Бузову. По его словам, девушка со времен телепроекта совсем не поумнела.
«Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла», — высказался Абрикосов.
Звезда телеэкранов позабыла о своих родных и близких, решив встать на путь клоунессы. При этом изучать ее стоит в отделении психиатрии как жертву реалити-шоу.