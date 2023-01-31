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Власти Греции отказались отправлять танки Leopard 2 на Украину

Армия
Власти Греции отказались отправлять танки Leopard 2 на Украину

Правительство Греции приняло решение не поставлять танки Leopard 2 на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Он подчеркнул, что отказ Греции связан с военной угрозой. По словам Мицотакиса, танки Leopard 2 необходимы Афинам, чтобы поддерживать собственную обороноспособность, передает RT.

«Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии», — приводит слова премьер-министра телеканал ERT.

Ранее об отправке танков Leopard на Украину высказалась немецкая оборонная компания Vincorion. Ее представитель заявил, что Германия пока не заказывала новую технику на их замену.
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