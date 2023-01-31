Ле Пен предупредила о риске третьей мировой войны из-за действий НАТО

Полное вовлечение НАТО в украинский конфликт может спровоцировать начало третьей мировой войны. С таким предупреждением выступила глава фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.
Французский политик призвала внимательнее относится к «новым союзам» России. Последняя, по ее словам, отделилась от Европы и стала ценным партнером Индии и Китая.
Ле Пен считает, что регулярные поставки наступательных вооружений могут привести к столетней войне. А полное вовлечение НАТО в конфликт — к третьей мировой. Политик призвала президента Франции Эммануэля Макрона приложить усилия к организации мировой конференции ради мира, передает RT.
Власти Франции ранее не исключили, что Украина может получить от них боевые самолеты. Однако это не должно пойти во вред французской армии и привести к эскалации конфликта, подчеркнули в Париже.