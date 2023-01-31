Банги, 31 января. Коллективному Западу не удастся пошатнуть влияние России в Африке. Материал на эту тему опубликовали журналисты информационного портала Ndjoni Sango.
Сотрудники агентства отметили, что после укрепления партнерства между ЦАР и РФ некоторые зарубежные СМИ развернули информационную кампанию против Москвы. По мнению работников издательства, бывшие метрополии стремятся таким образом восстановить собственную репутацию.
Журналисты агентства сообщили, что именно поддержка со стороны России обеспечила процветание Центральноафриканской Республики. Они добавили, что это сотрудничество является примером для других стран Черного континента.
Жители ЦАР рассказали об успехах, которых достигли Вооруженные силы государства (FACA) после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой. Они отметили, что армия сильно повысила свой профессионализм.
Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав силовых ведомств республики. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, FACA смогла отразить нападение конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на столицу страны в 2020 году.
В заключение журналисты Ndjoni Sango заявили, что пропаганда зарубежных новостных источников не принесет никаких результатов. По их мнению, жители Африки достаточно взрослые и сами могут выбирать себе партнеров.
Ранее глава правительства ЦАР Феликс Молуа отметил успехи, которые приносит сотрудничество России и Центральноафриканской Республики. Он подчеркнул положительную динамику развития отношений двух стран и выразил намерение усилить сотрудничество во многих сферах.