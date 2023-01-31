Полтора ржавых танка в прибалтийских кустах: полковник Баранец оценил выкрики литовца Науседы

Напомним, российское руководство уже обозначило пределы (красные линии), пересечение которых будет означать преднамеренную эскалацию со стороны Запада вооруженного конфликта на Украине и переход в фазу полномасштабной войны с Россией. Именно за это агитировал литовский лидер, призывая пересечь красные линии.