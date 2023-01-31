Полтора ржавых танка в прибалтийских кустах: полковник Баранец оценил выкрики литовца Науседы

Дерзкие высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы, предложившего западным странам «переступить красную линию», о которой предупреждали в России, и поставить украинской армии тяжелое вооружение, боеприпасы и истребители, нужно воспринимать не иначе как попытку насекомого подлить топлива в костер мировой войны, считает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
«Когда-то легендарный генерал Александр Лебедь сказал по поводу некоторых гнусных представителей правительства этой республики, что когда он ищет страны Прибалтики на карте, у него возникает впечатление, что это там ”комар накакал”. Мы и сегодня можем говорить, что вот это заявление Науседы подливает бензина в и без того уже пылающее предполье мировой войны. Потому что в воронку украинского кризиса ввязывается все больше и больше стран. А вот эта вонючая республика старается выслужиться перед своим хозяином и тоже что-то тявкать из-под своих прибалтийских кустов. Я понимаю, если бы это сказал представитель какой-то большой страны, которая играет заметную роль в мире. А страна, у которой полтора танка — и те ржавые, которая ничего самостоятельного из себя не представляет… Обращать на нее внимание — слишком велика честь», — оценил военный эксперт литовские призывы к поддержке Украины.
Напомним, российское руководство уже обозначило пределы (красные линии), пересечение которых будет означать преднамеренную эскалацию со стороны Запада вооруженного конфликта на Украине и переход в фазу полномасштабной войны с Россией. Именно за это агитировал литовский лидер, призывая пересечь красные линии.
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