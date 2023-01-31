События на Украине к 21:00 31 января: ВСУ применяют запрещенные мины, Париж даст Киеву больше гаубиц CAESAR

Служба безопасности Украины (СБУ) вновь сообщила о поимке «российских лазутчиков»: в Харькове задержаны местный мобилизованный и его знакомый, которых заподозрили в сотрудничестве с ФСБ РФ. По версии СБУ, одного из них завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы, после чего «агент» вступил в ряды ВСУ на Сумщине и проводил диверсии против украинских войск, приобщив к этой деятельности своего земляка. В отношении харьковчан открыли уголовное дело.