Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 31 января.
Россия
Российские военнослужащие отбили очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, войска противника хотели закрепиться на левом берегу.
Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. По приведению его в проектное положение рабочие приступят к укладке асфальтового покрытия, установке систем освещения и ограждений. Предполагается, что движение легковых автомобилей и автобусов по переправе будет открыто уже в марте.
К вечеру неофициальные источники сообщили о том, что в Белгороде были слышны звуки расчетов ПВО. Местные жители рассказывают о не менее чем пяти вспышках в небе. Информация об инциденте уточняется.
Обстановка в Донбассе
Представитель Управления Верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Троссел заявила, что организации известно об атаке ВСУ на здание больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. Чиновница подчеркнула, что нападения на любые медицинские объекты нарушают международное право. По данным ООН, огонь велся со стороны украинских войск.
Днем в Минобороны РФ выступили с официальным подтверждением освобождения села Благодатное к западу от Соледара отрядами ЧВК «Вагнер». Первые сообщения об этом и свидетельства в виде фотографий и видеозаписей с «музыкантами» в населенном пункте появились еще 29 января.
Тем временем об актуальной обстановке на поле боя сообщают военные корреспонденты. По данным Александра Симонова, сейчас штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные сражения на подступах к селу Сакко и Ванцетти на севере от Соледара. Тем временем артиллеристы «музыкантов» бьют по опорным пунктам ВСУ на горе за станцией Соль, о чем накануне рассказал военкор Ярем.
Украина
ООН стала не единственной организацией, позволившей себе критику в адрес Киева: правозащитники из Human Rights Watch обвинили Украину в применении запрещенных противопехотных наземных мин. При этом, по их данным, почти 50 гражданских лиц, включая 5 детей, получили ранения.
Служба безопасности Украины (СБУ) вновь сообщила о поимке «российских лазутчиков»: в Харькове задержаны местный мобилизованный и его знакомый, которых заподозрили в сотрудничестве с ФСБ РФ. По версии СБУ, одного из них завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы, после чего «агент» вступил в ряды ВСУ на Сумщине и проводил диверсии против украинских войск, приобщив к этой деятельности своего земляка. В отношении харьковчан открыли уголовное дело.
Франция заявила о намерении передать Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR после визита в Париж главы минобороны киевского режима Алексея Резникова. Ранее власти республики уже передали ВСУ 18 таких комплексов, 6 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и 2 системы ПВО Crotale.
Также, по данным СМИ, украинские войска получили от Франции переносные противотанковые ракетные комплексы, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2, обмундирование, топливо, боеприпасы, медикаменты и другие важные в бою средства. Кроме того, в Париже заявили, что «для Франции нет табу в вопросе возможных поставок Украине истребителей».
На этом власти Пятой республики решили не останавливаться. Как сообщается, 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу для подготовки украинских солдат. По планам военного руководства, ежемесячно здесь будут обучаться до 600 бойцов ВСУ.