Федерация водного поло сообщила о смерти трехкратного призера ОИ Виктора Агеева

Трехкратный призер Олимпийских игр Виктор Агеев ушел из жизни. Ему было 86 лет, сообщается на сайте Федерации водного поло России.
Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что будущие поколения ватерполистов сохранят память о нем. Причины смерти Агеева не уточняется.
«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что в возрасте 86 лет ушел из жизни легенда советского водного поло Виктор Иванович Агеев», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о смерти актера Дмитрия Сидорова, известного по ролям в сериалах «Метод», «Молодежка» и «Кодекс чести». Отпевание артиста состоялось в храме Серафима Саровского.