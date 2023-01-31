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Федерация водного поло сообщила о смерти трехкратного призера ОИ Виктора Агеева

Общество
Федерация водного поло сообщила о смерти трехкратного призера ОИ Виктора Агеева

Трехкратный призер Олимпийских игр Виктор Агеев ушел из жизни. Ему было 86 лет, сообщается на сайте Федерации водного поло России.

Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что будущие поколения ватерполистов сохранят память о нем. Причины смерти Агеева не уточняется.

«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что в возрасте 86 лет ушел из жизни легенда советского водного поло Виктор Иванович Агеев», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти актера Дмитрия Сидорова, известного по ролям в сериалах «Метод», «Молодежка» и «Кодекс чести». Отпевание артиста состоялось в храме Серафима Саровского.
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