Банги, 31 января. Жители центральноафриканского региона Нджуку поблагодарили Вооруженные силы республики (FACA) за поддержание безопасности, защиту от боевиков и регулярное патрулирование территории.
ВС страны защищают население от нападения радикалов и практически свели их деятельность к нулю. Кроме того, благодаря FACA полноценно функционируют учебные заведения и проводятся общественные мероприятия.
Вооруженные силы ЦАР успешно противостоят боевикам и восстанавливают безопасность по всей территории государства. Подобные успехи стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав силовых ведомств страны. Консультативная поддержка отечественных специалистов помогла FACA ликвидировать самопровозглашенного главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Усмана Абакари по прозвищу Сисанкери.
Ранее жители центральноафриканского города Буар выразили солидарность с действиями военнослужащих. Граждане префектуры Ла-Нана-Мамбере поблагодарили армию республики за поддержание безопасности и передали им пожертвование с различными продуктами питания и продовольственными товарами.