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Жители центральноафриканского региона Нджуку поблагодарили FACA за поддержание безопасности

Весь мир
Жители центральноафриканского региона Нджуку поблагодарили FACA за поддержание безопасности

Банги, 31 января. Жители центральноафриканского региона Нджуку поблагодарили Вооруженные силы республики (FACA) за поддержание безопасности, защиту от боевиков и регулярное патрулирование территории.

ВС страны защищают население от нападения радикалов и практически свели их деятельность к нулю. Кроме того, благодаря FACA полноценно функционируют учебные заведения и проводятся общественные мероприятия.

Вооруженные силы ЦАР успешно противостоят боевикам и восстанавливают безопасность по всей территории государства. Подобные успехи стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав силовых ведомств страны. Консультативная поддержка отечественных специалистов помогла FACA ликвидировать самопровозглашенного главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Усмана Абакари по прозвищу Сисанкери.

Ранее жители центральноафриканского города Буар выразили солидарность с действиями военнослужащих. Граждане префектуры Ла-Нана-Мамбере поблагодарили армию республики за поддержание безопасности и передали им пожертвование с различными продуктами питания и продовольственными товарами.
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