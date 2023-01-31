Слуцкий объяснил, почему сорвался переход Дзюбы в московское «Торпедо»

Леонид Слуцкий заявил, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев виноват в том, что лучший бомбардир в истории РПЛ Артем Дзюба не перешел в московский клуб. Соответствующее мнение наставник озвучил в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».