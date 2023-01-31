Слуцкий объяснил, почему сорвался переход Дзюбы в московское «Торпедо»

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему Артем Дзюба не перешел в столичное «Торпедо».
Леонид Слуцкий заявил, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев виноват в том, что лучший бомбардир в истории РПЛ Артем Дзюба не перешел в московский клуб. Соответствующее мнение наставник озвучил в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
«Я говорил с Артемом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, странно предлагать Артему Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта», — отметил Слуцкий.
Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор».