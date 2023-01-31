Список лучших работодателей России в 2022 году увеличился более чем на четверть

Всего в рейтинге работодателей по итогам прошлого года приняли участие свыше 1000 компаний со всей России. На их место в престижном списке повлияли несколько критериев оценки: это итоги анкетирования среди HR-сотрудников компаний, онлайн-опросы среди сотрудников и оценки соискателей вакансий. Каждый этап оказал свое влияние на итоговые баллы.