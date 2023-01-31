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Список лучших работодателей России в 2022 году увеличился более чем на четверть

ФАН-ТВ

Вопреки негативным прогнозам, в прошлом году в список лучших вошло на 28% больше российских работодателей, чем в 2021-м. В первую десятку престижного рейтинга попали крупнейшие в стране банки, сотовые операторы, IT-компании и предприятия энергетической отрасли.

Список лучших работодателей России в 2022 году увеличился более чем на четверть

Всего в рейтинге работодателей по итогам прошлого года приняли участие свыше 1000 компаний со всей России. На их место в престижном списке повлияли несколько критериев оценки: это итоги анкетирования среди HR-сотрудников компаний, онлайн-опросы среди сотрудников и оценки соискателей вакансий. Каждый этап оказал свое влияние на итоговые баллы.

«2022 год был непростым, многие компании ушли с нашего рынка, для многих компаний это был период принятия непростых решений. Поэтому изначально мы рассчитывали, что если мы повторим масштаб прошлого года — это уже будет успехом. По факту рейтинг вырос, вырос существенно, и теперь количество компаний-финалистов, чьи результаты вы видите сегодня, больше тысячи. Для нашего рынка это большой прорыв», — рассказала идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая.
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