Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

Берлин пока не заказывал у немецких оборонных компаний новую технику взамен отданной Украине, хотя для ее изготовления нужно до двух лет, сообщили в немецкой оборонной компании Vincorion.
Такие сроки огласил во вторник, 31 января, глава Vincorion Штефан Штенцель. Его компания производит электронные компоненты и электроприводы для основного боевого танка ФРГ Leopard.
«Если Германия в январе принимает решение о передаче 14 танков Украине, то она должна в январе же сделать заказ новых танков», — высказался Штенцель в интервью Welt.
Штенцель также отметил, что в ближайшее время Европе потребуется 100-200 новых танков Leopard. И около шести месяцев у Vincorion может уйти только на заказ компонентов для изготовления новых машин.