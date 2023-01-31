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Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

Армия
Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

Берлин пока не заказывал у немецких оборонных компаний новую технику взамен отданной Украине, хотя для ее изготовления нужно до двух лет, сообщили в немецкой оборонной компании Vincorion.

Такие сроки огласил во вторник, 31 января, глава Vincorion Штефан Штенцель. Его компания производит электронные компоненты и электроприводы для основного боевого танка ФРГ Leopard.

«Если Германия в январе принимает решение о передаче 14 танков Украине, то она должна в январе же сделать заказ новых танков», — высказался Штенцель в интервью Welt.

Штенцель также отметил, что в ближайшее время Европе потребуется 100-200 новых танков Leopard. И около шести месяцев у Vincorion может уйти только на заказ компонентов для изготовления новых машин.
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