«Суицид карликовой, но очень вонючей республики»: полковник Баранец о Литве и красных линиях

Напомним, буквально несколько дней назад страны НАТО решили поставить Киеву по его просьбе тяжелые танки западного производства. Президент Украины Владимир Зеленский тут же запросил еще и истребители, которые ему пока поставить не готовы. Чтобы подогреть азарт своих западных союзников, Литва, собственных истребителей не имеющая, и заявила о «переходе красной линии».