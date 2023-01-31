«Суицид карликовой, но очень вонючей республики»: полковник Баранец о Литве и красных линиях

Литовский лидер Гитанас Науседа обратился к странам Запада с призывом «переступить красную линию» и поставить киевскому режиму истребители и дальнобойные ракеты. На что направлена данная провокация, объяснил корреспонденту ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды», военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Я бы прежде всего такое заявление назвал призывом к войне с Россией. И, во-вторых, к самоубийству самой карликовой, но очень вонючей республики в Прибалтике, какой является Литва. Заявление идиотское и провокационное. У русского народа есть такая присказка, что маленькая блоха часто бывает очень, очень вонючей. Вот в этом случае, мне кажется, идеально подходит вот это сравнение с человеком, который огласил столь преступную концепцию, не побоюсь сказать, не для маленькой Литвы — для начала для Европы, а потом и для мира. Потому что это призыв фактически к тому, чтобы объявить России войну. И Россия, конечно, будет отвечать на эти угрозы. И прежде всего исчезнут с лица земли те страны, которые призывают к такому порядку вещей», — охарактеризовал безответственное поведение литовского президента Науседы полковник Баранец.
Напомним, буквально несколько дней назад страны НАТО решили поставить Киеву по его просьбе тяжелые танки западного производства. Президент Украины Владимир Зеленский тут же запросил еще и истребители, которые ему пока поставить не готовы. Чтобы подогреть азарт своих западных союзников, Литва, собственных истребителей не имеющая, и заявила о «переходе красной линии».
Ранее Виктор Баранец перечислил три возможных сценария ответа России на поставки бронетехники НАТО Украине.