Уровень закупок золота центробанками достиг максимума с 1967 года

Согласно данным Всемирного совета по золоту, объем закупок золота Народным банком Китая в 2022 года составил 62 тонны. При этом китайский регулятор не изменял золотые резервы с 2019 года. Сейчас, по официальным данным, запасы драгоценного металла КНР оцениваются в более чем 2 тысячи тонн. Официальные золотые резервы Центрального банка Турции приросли почти на 400 тонн, достигнув 542 тонн.