Уровень закупок золота центробанками достиг максимума с 1967 года

Мировой спрос на золото со стороны центробанков в 2022 году достиг 1136 тонн, что стало самым большим объемом покупки драгоценного металла с 1967 года, свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
По сравнению с 2021 годом спрос на золото в прошлом году увеличился на 18%, составив 4741 тонну и поднявшись до максимума с 2011 года. Ключевыми причинами роста показателя WGC называет геополитическую неопределенность и высокую инфляцию.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, объем закупок золота Народным банком Китая в 2022 года составил 62 тонны. При этом китайский регулятор не изменял золотые резервы с 2019 года. Сейчас, по официальным данным, запасы драгоценного металла КНР оцениваются в более чем 2 тысячи тонн. Официальные золотые резервы Центрального банка Турции приросли почти на 400 тонн, достигнув 542 тонн.