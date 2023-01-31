Появилась информация о баснословных гонорарах SHAMAN

Патриотический певец SHAMAN продолжает завоевывать сердца россиян. В Сети появилась информация о баснословных гонорарах артиста.
В Telegram-каналах распространяется информация, что только за концерт в городе Череповец в «Дворце химиков» SHAMAN заработал 5,5 млн рублей. Также певцу необходима крупная сумма на подготовку самого выступления. Технический райдер обошелся организаторам еще в 2 млн рублей.
Эксперты считают, что спрос на творчество артиста такой высокий, потому что в стране появился небывалый интерес к патриотическим композициям. SHAMAN прославился поддержкой спецоперации и трепетным отношением к Родине, сообщает портал utro.ru.