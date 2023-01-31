Появилась информация о баснословных гонорарах SHAMAN

В Telegram-каналах распространяется информация, что только за концерт в городе Череповец в «Дворце химиков» SHAMAN заработал 5,5 млн рублей. Также певцу необходима крупная сумма на подготовку самого выступления. Технический райдер обошелся организаторам еще в 2 млн рублей.