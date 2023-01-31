Подольская поделилась кадрами со съемок клипа с фигуристкой Камилой Валиевой

Артистка отмечала, что записывала песню «Не отвернусь», когда участвовала в шоу «Ледниковый период». По словам Подольской, тогда она очень много тренировалась, чтобы добиться результата. Певица хотела показать с помощью новой композиции, как важно никогда не опускать руки и всегда смотреть только вперед.