Подольская поделилась кадрами со съемок клипа с фигуристкой Камилой Валиевой

Певица Наталья Подольская показала, как проходят съемки ее нового клипа. В музыкальном видео появится фигуристка Камила Валиева.
Артистка работает над клипом на песню «Не отвернусь». Валиевой досталась главная роль в музыкальном видео.
Подольская поделилась в соцсетях кадрами со съемочной площадки. На них можно увидеть, как Валиева катается по льду в тумане, при этом фигуристку снимает оператор на коньках.
«На это можно смотреть бесконечно!» — восхитилась певица, назвав спортсменку бесподобной.
Артистка отмечала, что записывала песню «Не отвернусь», когда участвовала в шоу «Ледниковый период». По словам Подольской, тогда она очень много тренировалась, чтобы добиться результата. Певица хотела показать с помощью новой композиции, как важно никогда не опускать руки и всегда смотреть только вперед.