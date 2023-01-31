Участникам СВО на время службы разрешено не декларировать доходы

Законодатели предлагают на время прохождения военной службы в СВО освободить от сдачи декларации добровольцев, контрактников и мобилизованных в обязанности которых входит предоставлять сведения о собственных доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и такую же информацию о своих детях и супруге.