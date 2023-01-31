Участникам СВО на время службы разрешено не декларировать доходы

Добровольцев, контрактников и мобилизованных освобождают на время участия в специальной военной операции РФ на Украине от обязанности представлять декларации о доходах.
Соответствующий законопроект «О внесении изменения в ФЗ «О противодействии коррупции» был внесен в Госдуму Госсобранием Курултая Республики Башкортостан.
Авторы проекта ФЗ поясняют, что документ подготовлен в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции в условиях выполнения задач в ходе СВО.
Законодатели предлагают на время прохождения военной службы в СВО освободить от сдачи декларации добровольцев, контрактников и мобилизованных в обязанности которых входит предоставлять сведения о собственных доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и такую же информацию о своих детях и супруге.
Напомним, что ранее, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин указом разрешил на время прохождения специальной военной операции не публиковать сведения о доходах и расходах военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и ряду других категорий.