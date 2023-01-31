«Пари Нижний Новгород» арендовал у «Кайрата» камерунского футболиста Баньяка

Камерунский защитник Маки Баньяк перешел в российский клуб «Пари Нижний Новгород».
Пресс-служба «Пари НН» сообщила о переходе из «Кайрата» 27-летнего камерунского футболиста Маки Баньяка. Воспитанник каталонской «Барселоны» заключил арендное соглашение до конца сезона, пишет «360». При этом «Пари НН» получил право выкупа трансфера защитника. На счету Баньяка четыре матча в составе сборной Камеруна.
«Пари НН» завершил первую часть сезона РПЛ на 12-й позиции. Клуб из Нижнего Новгорода набрал 19 очков в 17 матчах чемпионата России по футболу-2022/23. Действующим победителем РПЛ является петербургский «Зенит».