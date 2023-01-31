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МИД Украины выразил протест венгерскому послу Ийдярто из-за «пренебрежения» Орбана

Политика
МИД Украины выразил протест венгерскому послу Ийдярто из-за «пренебрежения» Орбана

Посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто прибыл в МИД Украины из-за поведения премьер-министра его страны Виктора Орбана. Об этом свидетельствует публикация на интернет-портале ведомства.

В МИД уточнили, что дипломату был выражен решительный протест из-за «пренебрежительных» высказываний главы венгерского правительства. Так, Орбан в ходе беседы с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей».

«Венгерскую сторону было призвано остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами», — подчеркнули украинские дипломаты.

Орбан ранее раскритиковал антироссийские санкции, внедренные Европой в свете украинского кризиса. По его мнению, ограничения вредят странам ЕС.
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