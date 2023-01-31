Город-феникс: авторская колонка Виталия Милонова из Мариуполя

Что отличает этот прекрасный город? Что здесь развернулась немыслимая по своим масштабам стройка — восстановление школ, больниц и всего остального. Знаете, я хочу провести параллель. Мне Мариуполь очень напоминает Санкт-Петербург — такой же туманный, такой же морской город. И я уверен, что Мариуполь будет прекрасным и замечательным местом, куда через год-другой можно будет приехать и отдохнуть. Город заслуживает этого. Мариуполь просто обязан стать новой жемчужиной. В том числе, для отдыха россиян.