Город-феникс: авторская колонка Виталия Милонова из Мариуполя

Однажды Мариуполь станет подлинной «жемчужиной», которая будет привлекать туристов со всей России. Несмотря на многие разрушения, которые Украинская власть навлекла на этот город, темпы его восстановления впечатляют. Об этом депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, находящийся в рядах добровольцев в Донбассе, рассказал в своей колонке для ФАН.
Мариуполь обязан стать новой жемчужиной: колонка Виталия Милонова
Сегодня нахожусь в Мариуполе. Мариуполь для всех нас — очень символичное место. По замыслу киевских властей, в этом городе все должны были умереть. Для этого украинская армия использовала каждый жилой дом в качестве укреплений и укрытий. Именно для того, чтобы город получил максимальные разрушения. Слава богу, мы сейчас находимся в тылу и Мариуполю ничего не угрожает.
Что отличает этот прекрасный город? Что здесь развернулась немыслимая по своим масштабам стройка — восстановление школ, больниц и всего остального. Знаете, я хочу провести параллель. Мне Мариуполь очень напоминает Санкт-Петербург — такой же туманный, такой же морской город. И я уверен, что Мариуполь будет прекрасным и замечательным местом, куда через год-другой можно будет приехать и отдохнуть. Город заслуживает этого. Мариуполь просто обязан стать новой жемчужиной. В том числе, для отдыха россиян.
Ну а пока, в десятках километров отсюда идут бои. И мы готовимся еще освободить наши русские земли и уничтожить фашистских захватчиков. Поэтому уверен, что через некоторое время мы с вами будем точно так же вести репортажи из других городов, в настоящий момент оккупированных украинской хунтой. Мы обязаны сделать все, чтобы эти города вновь стали русскими. Должны вернуть их домой.