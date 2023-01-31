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Россиянам объяснили, как аптеки собираются бороться за независимость от внешних поставок

Общество
Россиянам объяснили, как аптеки собираются бороться за независимость от внешних поставок

Западные санкции отразились на работе предприятий в России. Как фармкомпании смогут добиться независимости от внешних поставок, объяснила кандидат наук и провизор Виктория Преснякова.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о производственных аптеках в конце прошлого года. Это предприятия, где фармацевты смогут не только продавать медицинские препараты, но и изготавливать их согласно рецептам врачей, передает Общественная Служба Новостей.

Важно сформировать стратегически выстроенное и эффективное управление аптечным ритейлом, чтобы обеспечить лекарственную независимость и суверенитет России, заявила Преснякова.
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