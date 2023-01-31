Премьер Украины Шмыгаль сообщил о намерении DFC выделить Киеву до миллиарда долларов

По его словам, директор DFC Скотт Нейтан на встрече с ним пообещал, что корпорация в 2023 году соберет 250 млн долларов в качестве помощи в финансировании государственных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса страны. В целом же DFC рассчитывает предоставить до 1 миллиарда долларов для украинской экономики.