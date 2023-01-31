Премьер Украины Шмыгаль сообщил о намерении DFC выделить Киеву до миллиарда долларов

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) хочет «мобилизовать» до одного миллиарда долларов на поддержку украинского бизнеса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, директор DFC Скотт Нейтан на встрече с ним пообещал, что корпорация в 2023 году соберет 250 млн долларов в качестве помощи в финансировании государственных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса страны. В целом же DFC рассчитывает предоставить до 1 миллиарда долларов для украинской экономики.
Премьер Украины отметил, что стороны коснулись темы инструментов привлечения инвестиций, а также обсудили вопрос запуска фондового рынка в республике.