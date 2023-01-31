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Global Times: Европе рано или поздно придется пересмотреть поддержку Киева из-за кризиса

Политика
Global Times: Европе рано или поздно придется пересмотреть поддержку Киева из-за кризиса

Страны ЕС оказались в экономическом кризисе из-за антироссийских санкций. Об этом заявил сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао.

Эксперт из КНР написал статью для Global Times о ситуации на мировой арене. Хэ Чжигао убежден, что Европе рано или поздно придется пересмотреть поддержку Киева из-за кризиса. Санкции против Москвы выявили множество проблем в странах коалиции.

«Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис», — говорится в статье автора.

Ранее в МИД Венгрии заявили о необходимости рациональных переговоров внутри ЕС. Будапешт нуждается в сильной европейской коалиции, подчеркнули в министерстве.
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