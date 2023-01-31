«По-русски он разговаривал»: как «музыканты» вывозили беженцев из-под Артемовска

— Они сначала у нас стояли, потом отошли. И они вот эти улицы уничтожили, сравняли дома с землей. Там воронки. Кое-где только стены остаются. У меня сваха жила на Глиняной 34, она когда-то работала в ВТБ замдиректором. ЗСУ к ней зашли, связали, принудительно в машину и в Константиновку. Зачем? Не знаю. Мы неоднократно с женой попадали под их обстрелы, ей разорвало сзади ногу. В трех домах от нас в дом попало, на Силькоровской улице. Мародерили... Мне доверили дома, смотреть за ними. На улице Силикатной 43, угловой дом, там Борисенко Саша жил. У него была 99 модель жигули в хорошем состоянии, велосипед и так далее. Машину забрали в конце декабря, когда ротация была, ушла машина. Второй дом, если смотреть с кладбища, Андрей там живет. У него гараж был закрыт, мы пошли за дровами — смотрим, гараж открыт. В гараже была плазма. Теперь нет ее. Все разбито, все раскрыто.