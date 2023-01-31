Хирург Володченков предположил, какие пластические операции сделала Пугачева

Специалист сравнил летние и осенние фотографии артистки. По словам Володченкова, на более поздних снимках нет выраженных малярных мешков, которые обычно образуются под глазами. Кроме того, стали незаметны медиальные грыжи на левом веке, и пропало четкое ограничение нижнего века от зоны скулы.