Хирург Володченков предположил, какие пластические операции сделала Пугачева

Пластический хирург Иван Володченков высказался об изменениях во внешности певицы Аллы Пугачевой. Эксперт предположил, к каким пластическим операциям прибегла Примадонна.
Специалист сравнил летние и осенние фотографии артистки. По словам Володченкова, на более поздних снимках нет выраженных малярных мешков, которые обычно образуются под глазами. Кроме того, стали незаметны медиальные грыжи на левом веке, и пропало четкое ограничение нижнего века от зоны скулы.
Хирург предположил, что в этой зоне Пугачевой провели чек-лифтинг — операцию по подтяжке средней трети лица, при которой делают пластику век и устраняют мешки и борозды в зоне скуловой кости. Такую операцию еще называют расширенной нижней блефаропластикой, отметил эксперт.
«Нижняя линия век у Пугачевой стала более-менее симметричной, поднялась вверх. Это говорит о проведении кантопексии — выравнивания наружных углов глаз», — отметил Володченков в комментарии изданию Teleprogramma.pro.
Также Примадонне убрали асимметрию лица, возрастные изменения и носогубные складки, считает специалист. Это могли сделать с помощью инъекций филлеров и липофилинга. Пластический хирург не исключил, что певица подтянула кожу при помощи аппаратной косметологии.