ДТП с двумя легковушками парализовало движение трамваев на Володарском мосту

В Петербурге произошло ДТП на Володарском мосту. По словам пользователей соцсетей, дорогу не поделили иномарка Skoda и отечественное авто ВАЗ. Разбитые машины стоят на трамвайных рельсах. В результате аварии в том районе заблокировано движение электротранспорта.
Стоит отметить, что в Северной столице с наступлением зимы возрос риск аварийности, считают автомобилисты. Это связано с некачественной очисткой дорог от наледи. Граждане обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на ситуацию, но реальных шагов власти не сделали.