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ДТП с двумя легковушками парализовало движение трамваев на Володарском мосту

Происшествия
ДТП с двумя легковушками парализовало движение трамваев на Володарском мосту

В Петербурге произошло ДТП на Володарском мосту. По словам пользователей соцсетей, дорогу не поделили иномарка Skoda и отечественное авто ВАЗ. Разбитые машины стоят на трамвайных рельсах. В результате аварии в том районе заблокировано движение электротранспорта.

Стоит отметить, что в Северной столице с наступлением зимы возрос риск аварийности, считают автомобилисты. Это связано с некачественной очисткой дорог от наледи. Граждане обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на ситуацию, но реальных шагов власти не сделали.
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