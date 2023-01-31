ДТП с двумя легковушками парализовало движение трамваев на Володарском мосту

Стоит отметить, что в Северной столице с наступлением зимы возрос риск аварийности, считают автомобилисты. Это связано с некачественной очисткой дорог от наледи. Граждане обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на ситуацию, но реальных шагов власти не сделали.