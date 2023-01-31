Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Блащак: Польша начала дополнительно закупать у США ракетные комплексы Javelin

Армия
Блащак: Польша начала дополнительно закупать у США ракетные комплексы Javelin

Власти Польши приступили к закупке у США дополнительных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, 31 января было подписано дополнительное соглашение о поставках вооружения. Речь идет о пусковых установках, комплексах Javelin и противотанковых управляемых ракетах FGM-148F.

«Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты», — сообщил Блащак в Twitter.

Однако он не уточнил, какое количество комплексов и боеприпасов к ним будет закуплено. Напомним, в 2020 году Польша уже подписывала соответствующее соглашение.
польша сша FGM-148F Javelin
Военкоры ФАН
Лучшие в аду