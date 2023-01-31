Блащак: Польша начала дополнительно закупать у США ракетные комплексы Javelin

Власти Польши приступили к закупке у США дополнительных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
По его словам, 31 января было подписано дополнительное соглашение о поставках вооружения. Речь идет о пусковых установках, комплексах Javelin и противотанковых управляемых ракетах FGM-148F.
«Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты», — сообщил Блащак в Twitter.
Однако он не уточнил, какое количество комплексов и боеприпасов к ним будет закуплено. Напомним, в 2020 году Польша уже подписывала соответствующее соглашение.