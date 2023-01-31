Жена подозреваемого в изнасиловании футболиста Алвеса подала на развод

Жена подозреваемого в изнасиловании 23-летней девушки футболиста Дани Алвеса подала на развод.
Испанская модель Джоана Санс решила развестись с бразильским футболистом Дани Алвесом, который находится в тюрьме по подозрению в изнасиловании. Об этом информирует Marca. По данным источника, жена Алвеса не сомневается в показаниях жертвы. При этом Алвес отказался от встреч с супругой в тюрьме, а модель удалила все фотографии с футболистом в социальных сетях.
Бразильскому игроку грозит до 12 лет тюрьмы. Инцидент с его участием произошел в конце прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны. Примечательно, что Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола.