Жена подозреваемого в изнасиловании футболиста Алвеса подала на развод

Испанская модель Джоана Санс решила развестись с бразильским футболистом Дани Алвесом, который находится в тюрьме по подозрению в изнасиловании. Об этом информирует Marca. По данным источника, жена Алвеса не сомневается в показаниях жертвы. При этом Алвес отказался от встреч с супругой в тюрьме, а модель удалила все фотографии с футболистом в социальных сетях.