Подписчики заподозрили Ольгу Бузову в беременности из-за отекших ног

Бузова призналась, что улетела из Москвы очень уставшей. Плотный январский график повлиял на состояние певицы. У нее есть всего полтора дня, чтобы успеть отдохнуть в Кейптауне. Поклонники не заметили красивых видов в ролике, зато отметили отекшие ноги знаменитости.