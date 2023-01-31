Подписчики заподозрили Ольгу Бузову в беременности из-за отекших ног

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова показала поклонникам видеозапись из Кейптауна. Они заподозрили артистку в беременности из-за отекших ног.
Бузова призналась, что улетела из Москвы очень уставшей. Плотный январский график повлиял на состояние певицы. У нее есть всего полтора дня, чтобы успеть отдохнуть в Кейптауне. Поклонники не заметили красивых видов в ролике, зато отметили отекшие ноги знаменитости.
«Беременна?»;
«Колени нужно отфотошопить»;
«Что у нее с ногами?» — писали комментаторы.
Ранее Бузова сообщила поклонникам, что надолго покидает Россию. Куда отправляется знаменитость неизвестно, но она уточнила, что отдыхать не планирует. Подписчики уверены, что артистка отправилась на съемки проекта «Звезды в Африке».
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