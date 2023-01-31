В США жена заказала убийство мужа-пастора из-за «экстремальной сексуальной жизни»

Жена организовала убийство развратного пастора в США. Женщина устала от его «экстремальной сексуальной жизни», пишет Daily Star.
По словам обвиняемой, муж зачастую приглашал домой незнакомцев, чтобы заняться сексом втроем. Когда священнослужитель уехал в Мексику, женщина пригласила домой знакомого и попросила его застрелить супруга, который изменяет ей и подвергает психологическому и физическому насилию.
Мужчина согласился и убил пастора. Американка вызвала полицию, но на допросе под давлением улик призналась, что организовала расправу над супругом, потому что тот склонял ее к интиму с другими партнерами.