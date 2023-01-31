Агентство Bloomberg подсчитало ежегодные потери Великобритании от выхода из Евросоюза

Если бы страна не решилась на Brexit, то размер ее ВВП по итогам 2022 года на 4% превышал бы нынешние показатели. Согласно оценке агентства, Соединенное Королевство уже потеряло порядка 370 тысяч работников из стран ЕС. По мнению экономистов Аны Андраде и Дэна Хэнсона, проголосовав за выход из состава Евросоюза в 2016 году, Великобритания сильно навредила себе.