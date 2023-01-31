Агентство Bloomberg подсчитало ежегодные потери Великобритании от выхода из Евросоюза

Выход из состава Евросоюза ежегодно обходится экономике Великобритании в 100 млрд фунтов, или 124 млрд долларов. В эту сумму входят недополученные инвестиции, а также потери кадров и доходов от торговли, пишет Bloomberg.
Если бы страна не решилась на Brexit, то размер ее ВВП по итогам 2022 года на 4% превышал бы нынешние показатели. Согласно оценке агентства, Соединенное Королевство уже потеряло порядка 370 тысяч работников из стран ЕС. По мнению экономистов Аны Андраде и Дэна Хэнсона, проголосовав за выход из состава Евросоюза в 2016 году, Великобритания сильно навредила себе.
Окончательный разрыв с ЕС произошел только спустя четыре года после одобрения Brexit — 1 февраля 2020 года. С 1 января 2021 года истек срок переходного периода, в течение которого на государство распространялись все европейские нормы.