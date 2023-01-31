Минобороны Франции планирует ежемесячно обучать по 600 украинских солдат в Польше

Французские военнослужащие в количестве 150 человек прибудут в Польшу в конце февраля, чтобы ежемесячно обучать там по 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
«Мы будем участвовать в подготовке украинских солдат в Польше вместе с нашими польскими друзьями», — констатировал министр.
Известно, что о планах Франции на ежемесячное обучение украинских военных Лекорню заявил во время пресс-конференции в Париже, куда ранее впервые прибыл с визитом министр обороны Украины Алексей Резников.