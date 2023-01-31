Белый дом: США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшее время

Вашингтон и Киев постоянно находятся в контакте. Об этом рассказала зампресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Как уточнили в Вашингтоне, американские власти могут объявить о новой помощи Украине в ближайшее время. Детали предстоящего сообщения пока не разглашаются.
«Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», — говорится в комментарии Далтон.
Ранее стало известно, что Украина получит танки от Германии, США и Великобритании. Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за военной поддержки Киева. Представители РФ заявили, что техника Запада на Украине станет законной целью ВС государства.