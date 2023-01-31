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Белый дом: США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшее время

Политика
Белый дом: США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшее время

Вашингтон и Киев постоянно находятся в контакте. Об этом рассказала зампресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Как уточнили в Вашингтоне, американские власти могут объявить о новой помощи Украине в ближайшее время. Детали предстоящего сообщения пока не разглашаются.

«Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», — говорится в комментарии Далтон.

Ранее стало известно, что Украина получит танки от Германии, США и Великобритании. Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за военной поддержки Киева. Представители РФ заявили, что техника Запада на Украине станет законной целью ВС государства.
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