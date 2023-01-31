«Омерзительный пост»: в парламенте Франции ужаснулись из-за снимка главкома ВСУ Залужного

Фотография, на которой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запечатлен на фоне портрета лидера украинских националистов Степана Бандеры, вызвала негодование во Франции. Своим мнением на этот счет поделился депутат парламента европейской республики Николя Дюпон-Эньян.
Речь идет о снимке, который был опубликован Twitter-аккаунте Верховной рады. Пост был посвящен 114-й годовщине со дня рождения Бандеры.
«Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля», — написал Дюпон-Эньян в соцсети.
Следует отметить, что фото Залужного вызвало волну возмущения в Варшаве. Поляки относят Бандеру к идеологам Волынской резни, которую расценивают как этническую чистку своего народа.
Ранее стало известно о решении компании «Укрзалізниця» переименовать одну из железнодорожных станций в «Проспект Бандеры». Через этот пункт проезжает кольцевая электричка.