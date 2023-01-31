«Омерзительный пост»: в парламенте Франции ужаснулись из-за снимка главкома ВСУ Залужного

Фотография, на которой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запечатлен на фоне портрета лидера украинских националистов Степана Бандеры, вызвала негодование во Франции. Своим мнением на этот счет поделился депутат парламента европейской республики Николя Дюпон-Эньян.