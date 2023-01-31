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Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Изюма минами «Лепесток»

Армия
Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей Изюма минами «Лепесток»

Подразделения ВСУ активно использовали в городе Изюм Харьковской области противопехотные мины «Лепесток», что привело к гибели и тяжелым ранениям множества мирных жителей.

Об этом сообщается в докладе международной гуманитарной организации Human Rights Watch. Правозащитники обвинили украинские войска в неизбирательном применении мин «Лепесток», от которых только в Изюме погибло 11 гражданских лиц.

«Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма»,— сказано в документе.

Деятельность ВСУ создала серьезный и постоянный риск мирным жителям Харьковской области, признали эксперты Human Rights Watch.

Ранее RT рассказал о массовых протестах в европейских городах в связи с поставками западного оружия и боевой техники киевскому режиму.
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