«Путь Бунина»: политолог Соловейчик предупредил релокантов о последствиях предательства

Уезжающим из России релокантам стоит помнить, что они покидают не просто территорию — зону русского языка и русской культуры. Они таким образом утрачивают свою идентичность как носители русского языка, обрывают соответствующие культурные связи. Среди артистов в истории России было немало тех, кто пытался построить новую жизнь на Западе, а потом захотел вернуться на Родину. Но удалось это не всем, подчеркнул Соловейчик.