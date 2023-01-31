«Путь Бунина»: политолог Соловейчик предупредил релокантов о последствиях предательства

Все те артисты, кто уехал за рубеж и оттуда поливает грязью нашу страну, пойдут по «пути Бунина» и уже не смогут вернуться, предупредил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Уезжающим из России релокантам стоит помнить, что они покидают не просто территорию — зону русского языка и русской культуры. Они таким образом утрачивают свою идентичность как носители русского языка, обрывают соответствующие культурные связи. Среди артистов в истории России было немало тех, кто пытался построить новую жизнь на Западе, а потом захотел вернуться на Родину. Но удалось это не всем, подчеркнул Соловейчик.
«Даже если они будут выступать на русском языке в Израиле, перед русскоязычной аудиторией, это совсем не то. Мы же прекрасно помним примеры таких людей, как Михаил Козаков, Валентин Никулин, Максим Леонидов, которые вернулись на родину и, вернувшись в Россию из Израиля, вновь, так сказать, почувствовали в себе прилив творческих сил, показали, на что они способны. Мы прекрасно знаем, что актер Леонид Каневский, сыгравший майора Томина из сериала «Следствие ведут знатоки», даже будучи гражданином Израиля, постоянно приезжает в Россию, выступает в России. То есть это люди, у которых есть живая связь с русской культурой, с русским языком, есть интерес и любовь к России», — рассказал политолог.
Собеседник ФАН так же упомянул другие примеры, когда большие писатели так и прожили на чужбине всю жизнь.
«Ну а те, кто не захочет вернуться в Россию, все обречены на одно. Я думаю, всем известно, что ждало белых эмигрантов, таких как писатель Иван Алексеевич Бунин, которого даже Нобелевская премия не спасла от тоски. Хотя вот Александр Иванович Куприн в конце жизни нашел себе силу и мужество вернуться на родину и был последний год своей жизни счастлив у нас в Ленинграде, и сам об этом говорил со слезами на глазах. Так вот, хотелось бы, чтобы те, кто покинул Россию из числа деятелей культуры, избрали путь Куприна, а не путь Бунина. Но для того, чтобы им пойти по пути Александра Ивановича Куприна, а не Ивана Алексеевича Бунина, им надо, по крайней мере, избегать того, что сделал Бунин, когда поливал грязью русский народ, советскую власть, свою страну, тем самым отсекая себе пути к возвращению. Хотел вернуться и не смог», — напомнил исторические события Соловейчик.
И если «поуехавшие» выступают против нашей страны, нашего многонационального народа, куда входят не только русские, но и евреи, татары, башкиры, чеченцы, белорусы, поляки, немцы и все остальные этносы, проживающие в Российской Федерации, если они поливают грязью нашу страну и нацию, для которой язык межнационального общения русский, а русская культура —базовая, естественно, они пойдут по пути Бунина и вряд ли смогут вернуться в Россию, подытожил политолог.
Ранее Владимир Соловейчик оценил деятельность бывших представителей российского шоу-бизнеса, которые, по его словам, «психологически расстались с Россией».