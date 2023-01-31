Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать из страны

Происшествия
В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать из страны

Британский турист за рулем Mercedes сбил беременную женщину в Бухаресте и попытался сбежать в Лондон, пишет Daily Mail.

Авария произошла в центре города на пешеходном переходе. За рулем иномарки находился 24-летний гражданин Великобритании Али Абунгаб ливийского происхождения. Он совершил наезд на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая потеряла ребенка.

Правоохранители задержали виновника ДТП в международном аэропорту Клуж на севере Румынии во время прохождения паспортного контроля. Он пытался покинуть страну. Британца арестовали и отправили на допрос в полицейский участок.
допрос дтп полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду