В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать из страны

Британский турист за рулем Mercedes сбил беременную женщину в Бухаресте и попытался сбежать в Лондон, пишет Daily Mail.
Авария произошла в центре города на пешеходном переходе. За рулем иномарки находился 24-летний гражданин Великобритании Али Абунгаб ливийского происхождения. Он совершил наезд на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая потеряла ребенка.
Правоохранители задержали виновника ДТП в международном аэропорту Клуж на севере Румынии во время прохождения паспортного контроля. Он пытался покинуть страну. Британца арестовали и отправили на допрос в полицейский участок.