В Бухаресте британец на Mercedes сбил беременную женщину и попытался сбежать из страны

Авария произошла в центре города на пешеходном переходе. За рулем иномарки находился 24-летний гражданин Великобритании Али Абунгаб ливийского происхождения. Он совершил наезд на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая потеряла ребенка.