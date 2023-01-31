Суд в Петербурге отменил постановление о розыске и аресте миллиардера Бориса Берсона

Напомним, что в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. По версии следствия, фигурант якобы проявил бездействие, что обернулось несколькими пожарами в историческом особняке Риттера.