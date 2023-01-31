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Суд в Петербурге отменил постановление о розыске и аресте миллиардера Бориса Берсона

Происшествия
Суд в Петербурге отменил постановление о розыске и аресте миллиардера Бориса Берсона

В Петербурге прошло судебное заседание по апелляции от защиты миллиардера Бориса Берсона. Адвокат добился, чтобы вышестоящая инстанция отменила постановление о розыске и аресте подзащитного.

Кроме того, отменено решение о направлении миллиардера в медучреждение для проверки его психического состояния, сообщило издание «Коммерсант».

Напомним, что в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. По версии следствия, фигурант якобы проявил бездействие, что обернулось несколькими пожарами в историческом особняке Риттера.
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