Суд в Петербурге отменил постановление о розыске и аресте миллиардера Бориса Берсона

В Петербурге прошло судебное заседание по апелляции от защиты миллиардера Бориса Берсона. Адвокат добился, чтобы вышестоящая инстанция отменила постановление о розыске и аресте подзащитного.
Кроме того, отменено решение о направлении миллиардера в медучреждение для проверки его психического состояния, сообщило издание «Коммерсант».
Напомним, что в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. По версии следствия, фигурант якобы проявил бездействие, что обернулось несколькими пожарами в историческом особняке Риттера.