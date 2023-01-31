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Молдавия ожидает с февраля снижения стоимости российского газа на 176 долларов

Экономика
Молдавия ожидает с февраля снижения стоимости российского газа на 176 долларов

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале предварительно будет снижена с 1230 долларов за тысячу кубометров до 1054 долларов, сообщил главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Таким образом, удешевление должно составить 176 долларов. По словам Чебана, весь объем поступающего из РФ газа предназначается для потребителей левобережья Днестра, в том числе для производства электроэнергии для правого берега.

Кишинев закупает российское топливо в условиях, когда на территории страны действует режим ЧП. Он был введен из-за дефицита энергоносителей на внутреннем рынке.

Власти страны ранее заключили договор с «Газпромом» на выгодных для себя условиях. Единственным требованием Москвы была своевременная и полноценная оплата поставок.
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