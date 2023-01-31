Ксения Собчак призналась, что заморозила плаценту после рождения сына

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что сохранила плаценту после появления на свет сына Платона. По словам светской львицы, часть последа хранится в замороженном виде.
Знаменитая блондинка взяла для своего YouTube-канала интервью у блогера Кати Конасовой, которая стала матерью во второй раз в прошлом году. В ходе беседы речь зашла о плаценте.
«Ну честно, я ее сохраняла», — неожиданно призналась Собчак.
Конасова очень удивилась и поинтересовалась у журналистки, зачем та хранит плаценту. Блогер предположила, что телеведущая где-то ее закопала.
Однако светская львицы пояснила, что ее плацента лежит где-то в клинике в замороженном виде. По словам Собчак, она сохранила часть последа ради содержащихся там стволовых клеток.
Конасова в ответ обратила внимание, что хранить плаценту вечно не получится. По словам блогера, со временем стволовые клетки все равно потеряют свойства.
Гостья отдельно уточнила у журналистки, не ела ли или не пила та свою плаценту. Так поступает, например, певица и блогер Саша Зверева. Собчак заверила, что не делала ничего подобного со своей плацентой.