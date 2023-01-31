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В брянском селе Ломаковка 17 домовладений получили повреждения при обстреле ВСУ

Происшествия
В брянском селе Ломаковка 17 домовладений получили повреждения при обстреле ВСУ

В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа 17 домовладений оказались повреждены в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Помимо этого, под удар попали здание магазина и памятник, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В результате атаки украинских военных было частично нарушено электроснабжение. На данный момент специалисты завершили ремонтные работы.
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