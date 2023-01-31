Роскачество заявило, что россияне стали чаще выбирать товары со Знаком качества

Количество россиян, которые начали внимательнее собирать продуктовую корзину, заметно выросло за последние полгода, сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества.
Граждане стали чаще смотреть на наличие «Знака качества» на товаре. За последние пол года количество россиян, которые отдают предпочтение продуктам с соответствующей маркировкой, выросло на 4%, передает «Газета.ru».
Число россиян, которые выбирают товары повышенного качества, не сокращается. Около 47% граждан готовы переплатить за проверенный продукт, сообщили аналитики центра.