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Роскачество заявило, что россияне стали чаще выбирать товары со Знаком качества

Общество
Роскачество заявило, что россияне стали чаще выбирать товары со Знаком качества

Количество россиян, которые начали внимательнее собирать продуктовую корзину, заметно выросло за последние полгода, сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества.

Граждане стали чаще смотреть на наличие «Знака качества» на товаре. За последние пол года количество россиян, которые отдают предпочтение продуктам с соответствующей маркировкой, выросло на 4%, передает «Газета.ru».

Число россиян, которые выбирают товары повышенного качества, не сокращается. Около 47% граждан готовы переплатить за проверенный продукт, сообщили аналитики центра.
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