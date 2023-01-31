Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мурал с Пушкиным в Харькове стал жертвой вандалов-русофобов

Общество
Мурал с Пушкиным в Харькове стал жертвой вандалов-русофобов

Портрет русского поэта Александра Пушкина на стене одного из зданий уничтожили в Харькове.

Мурал с изображением автора «Евгения Онегина» облили красной краской. Примечательно, что изображение служило украшением и элементом дизайна кафе «Львовские круассаны» на Пушкинской улице.

Лидер движения «Декоммунизация. Украина», активист Вадим Поздняков успел поддержать акт вандализма. Он заявил, что «еще один Пушкин в Харькове покраснел». Владельцы заведения приняли решение полностью закрасить изуродованный мурал.

Это далеко не первый случай, когда на Украине оскверняют памятники и изображения российских писателей и политических деятелей. В Одессе не устояла даже императрица Екатерина II, ее скульптуру повалили на землю и свезли на задний двор музея.
харьков пушкин Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду