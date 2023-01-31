Мурал с Пушкиным в Харькове стал жертвой вандалов-русофобов

Портрет русского поэта Александра Пушкина на стене одного из зданий уничтожили в Харькове.
Мурал с изображением автора «Евгения Онегина» облили красной краской. Примечательно, что изображение служило украшением и элементом дизайна кафе «Львовские круассаны» на Пушкинской улице.
Лидер движения «Декоммунизация. Украина», активист Вадим Поздняков успел поддержать акт вандализма. Он заявил, что «еще один Пушкин в Харькове покраснел». Владельцы заведения приняли решение полностью закрасить изуродованный мурал.
Это далеко не первый случай, когда на Украине оскверняют памятники и изображения российских писателей и политических деятелей. В Одессе не устояла даже императрица Екатерина II, ее скульптуру повалили на землю и свезли на задний двор музея.