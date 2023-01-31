Доктор военных наук Ян Ук: Южная Корея не станет жертвовать Украине оружие

США продолжают искать запасы советской и российской военной техники в Латинской Америке и Азии для передачи Украине, однако Южная Корея едва ли расстанется со своими запасами.
Об этом высказался сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан, доктор военных наук Ян Ук. В беседе с РИА Новости тот категорически исключил возможность поставок танков Т-80У по запросу США.
«По этому вопросу южнокорейские военные занимают очень стойкую позицию, что вот этого они сделать совершенно не могут», — высказался эксперт.
Ян Ук напомнил, что российские танки отправили в страну в 1990 году и тогда Южная Корея обязалась не передавать эту технику третьим сторонам.
Однако западные партнеры не прекращают давить на Сеул. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Южную Корею изменить позицию и помочь Киеву, сообщает RT.