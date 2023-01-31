ЦСКА обыграл владикавказскую «Аланию» в товарищеском матче на сборе в Турции

Товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией» прошел на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Встреча завершилась победой московского клуба с разгромным счетом 6:0. Хет-трик в этом матче оформил нападающий Федор Чалов. Кроме того, по голу забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.