Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею превращения ЕС в «Соединенные Штаты Европы» тупиком

Дипломат отметил, что еще до начала украинского конфликта в ЕС было сложно вести рациональные переговоры. Коалиция стремится быть более похожей на США. На этом фоне венгерский министр назвал идею превращения ЕС в «Соединенные Штаты Европы» тупиком.