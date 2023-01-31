Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею превращения ЕС в «Соединенные Штаты Европы» тупиком

Будапешт заинтересован в сильной европейской коалиции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Дипломат отметил, что еще до начала украинского конфликта в ЕС было сложно вести рациональные переговоры. Коалиция стремится быть более похожей на США. На этом фоне венгерский министр назвал идею превращения ЕС в «Соединенные Штаты Европы» тупиком.
«Господствующие политические идеологии только ослабляют блок, а идея Соединенных Штатов Европы — это полный тупик. Сильный ЕС должен основываться на сильных государствах-членах, которые с гордостью представляют свои культурные, исторические и религиозные корни», — говорится в комментарии Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о травле Будапешта в Евросоюзе. Однако благополучие страны зависит именно от Брюсселя, напомнил глава правительства.